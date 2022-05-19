Президент Финляндии заявил о готовности к диалогу с Турцией о членстве страны в НАТО
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«Мы открыты для обсуждения всех вопросов. Турция может открыто и конструктивно относиться к нашему членству. Эти обсуждения уже ведутся и будут продолжаться в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.
Как пишет Интерфакс, по его словам, представители Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».
Хорватский президент Зоран Миланович также сообщил о планах проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.