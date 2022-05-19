Блинкен: если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет

Если Украина прекратит воевать, то такого государства больше не будет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.

Документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.

Директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса.