Глава МИД Китая призвал НАТО и ЕС к диалогу с Россией

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Глава МИД Китая Ван И в рамках онлайн-встречи министров иностранных дел стран БРИКС призвал НАТО и ЕС к всестороннему диалогу в Россией.
Глава МИД Китая призвал НАТО и ЕС к диалогу с Россией
  • AFP
  • © Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

«Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, страны БРИКС должны придерживаться принципов объективности и справедливости по украинскому вопросу и прикладывать усилия для достижения мира в регионе.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, якобы каналы диалога России с Европой и НАТО перестали существовать по инициативе Москвы.

При этом в марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.

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