Глава МИД Китая призвал НАТО и ЕС к диалогу с Россией
- AFP
- © Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
«Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, страны БРИКС должны придерживаться принципов объективности и справедливости по украинскому вопросу и прикладывать усилия для достижения мира в регионе.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, якобы каналы диалога России с Европой и НАТО перестали существовать по инициативе Москвы.
При этом в марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.
Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.