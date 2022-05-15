Глава МИД ФРГ Бербок считает, что каналы диалога России и НАТО не работают по вине Москвы

Каналы диалога России с Европой и НАТО перестали существовать по инициативе Москвы, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Власти России дали ясно понять, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения. Мы должны принять к сведению, что данный акт был расторгнут в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, в альянсе обязаны учесть этот факт в своей стратегической концепции при усилении восточного фланга.

При этом в марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.