Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии

Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры, сообщило российское Министерство иностранных дел. Португальскому послу Маддалене Фишер 19 мая был заявлен протест в связи с провокационным решением Лиссабона выслать десять сотрудников российского диппредставительства.

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«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — сообщил МИД. 5 апреля МИД Португалии объявил десять сотрудников посольства России персонами нон грата. 18 мая МИД России объявил, что высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры. Также Россия высылает 27 испанских дипломатов и 24 итальянских дипломата.