Москва высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры

Короткая ссылка
Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.
Москва высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры
  • РИА Новости

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что они должны покинуть Россию в двухнедельный срок.

Днём 18 мая посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД.

Ему был заявлен решительный протест «в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить