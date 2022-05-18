Москва высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры

Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что они должны покинуть Россию в двухнедельный срок.

Днём 18 мая посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД.

Ему был заявлен решительный протест «в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.