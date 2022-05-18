МИД России сообщил о высылке 27 испанских дипломатов

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В Министерстве иностранных дел России заявили о решении выслать 27 испанских дипломатов из страны.
МИД России сообщил о высылке 27 испанских дипломатов
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

18 мая посол Испании Маркос Гомес Мартинес, а также посол Швеции Малена Мард прибыли в здание Министерства иностранных дел России.

5 апреля правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

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