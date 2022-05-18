Политолог Почта объяснил планы США «укрепить взаимопонимание» с россиянами

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал намерение посольства США в Москве выделить до $250 тыс. на каждый из проектов в рамках программы, направленной на «укрепление связей и взаимопонимания» между американскими и российскими гражданами.

«В условиях, когда резко обрываются дипломатические контакты между нашими странами, резко ограничивается деятельность дипломатов, консулов, когда осуществляется политика культуры отмены по отношению к российской науке и культуре, такая программа, конечно, кажется направленной на то, чтобы обеспечить идеологическое воздействие на граждан России», — рассказал политолог.

По словам Почты, американцы абсолютно уверены в том, что «их идеология лучшая, а демократия — самая демократичная».

Посредством финансирования различных проектов граждане США стараются распространить эту идею среди населения России, считает специалист.

«Это такая политика осуществления мягкой силы для того, чтобы добиться своих целей», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа США направить денежные средства на «укрепление связей и взаимопонимания между американцами и россиянами».