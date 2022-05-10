Политолог Шаповалов объяснил планы ЕК выделить средства на защиту свобод и прав в Казахстане

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европейская комиссия намерена выделить до €500 тыс. на инициативу, основная цель которой заключается в «продвижении и защите» основных свобод и прав человека в Казахстане.

«Это одна из целой серии подобного рода трат со стороны ЕС, направленных на продвижение так называемых европейских ценностей в странах, не входящих в состав ЕС, в том числе в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан», — объяснил Шаповалов.

По мнению политолога, речь идёт не о благих намерениях, «а о пропаганде ЕС, насаждении идеологических концептов, которые приняты в Европе, о подкупе определённой части интеллектуальной элиты, общественных деятелей, которые должны быть на стороне ЕС и проводить в жизнь те планы, которые есть у ЕС».

«Казахстан находится далеко от ЕС, и, казалось бы, какое отношение эта центральноазиатская страна имеет к ЕС. Но важно, что Казахстан является союзником России в рамках ОДКБ, Казахстан находится между Россией и Китаем, имеет очень тесные и позитивные контакты с обеими странами, и именно это важно для Европы», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что Европейская комиссия намерена выделить до €500 тыс. на инициативу, основная цель которой заключается в «продвижении и защите» основных свобод и прав человека в Казахстане.