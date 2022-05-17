Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для провокаций Запада 

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для провокаций Запада.
Захарова назвала тему ядерного оружия возможностью для провокаций Запада 
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом она заявила в интервью агентству БЕЛТА.

«Тема ядерного оружия для Запада является очередной возможностью для провокаций — информационных, политических, в сфере безопасности», — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если НАТО переместит ядерное оружие ближе к российским границам, нужно будет реагировать путём принятия адекватных мер предосторожности.

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