МИД России: Москва будет адекватно реагировать на ядерное оружие НАТО у границ

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Если НАТО переместит ядерное оружие ближе к российским границам, нужно будет реагировать путём принятия адекватных мер предосторожности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
МИД России: Москва будет адекватно реагировать на ядерное оружие НАТО у границ
  • РИА Новости

Он напомнил об обязательствах альянса не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил в соответствии с основополагающим актом, которого в НАТО придерживались до недавних пор. 

«В последнее время появляется всё больше заявлений о том, что НАТО готово отказаться и от этой меры... Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах... на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надёжность сдерживания», — цитирует дипломата РИА Новости.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

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