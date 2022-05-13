Постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине.

«Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет», — приводит РИА Новости слова Чижова в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что Россия размещает ядерные установки только на своей территории, в отличие от США.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ также сообщил, что альянс не видит угроз для своей территории и населения со стороны России.