Постпред России при ЕС выразил надежду на неразмещение НАТО ядерного оружия на Украине

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине.

«Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет», — приводит РИА Новости слова Чижова в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что Россия размещает ядерные установки только на своей территории, в отличие от США.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ также сообщил, что альянс не видит угроз для своей территории и населения со стороны России.

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