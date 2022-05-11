В НАТО заявили об отсутствии угроз для населения стран альянса со стороны России

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоана сообщил, что альянс не видит угроз для своей территории и населения со стороны России.

«Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО», — приводит РИА Новости его слова в Вашингтоне.

Геоана добавил, что НАТО видит благоразумие со стороны России перед лицом массированного наращивания сил альянса на восточном фланге.

«Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению», — сообщил он.

Также, по словам Геоаны, альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией, оказывая поддержку Украине.