Замгенсека НАТО: альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией

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Заместитель генсека НАТО Мирча Геоана заявил, что, оказывая поддержку Украине, альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией.
Замгенсека НАТО: альянс стремится минимизировать риски прямого конфликта с Россией
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Мы должны сделать так, что... поддерживая Украину, укрепляя оборону НАТО, мы не создаём риски эскалации в войну между НАТО и Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Геоана отметил, что НАТО также несёт ответственность за нераспространение конфликта за пределы Украины, «поскольку это приведёт к большим страданиям, смертям и большей нестабильности по всему миру».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс осознанно не является стороной конфликта на Украине.

Он также призвал Россию прекратить боевые действия на Украине, вывести войска и начать мирные переговоры.

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