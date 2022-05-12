Песков: прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все.
Песков: прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне», — сказал Песков.

Между тем он также заявил, что Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-либо сторона попытается влезть в специальную военную операцию на Украине.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоана также сообщил, что альянс не видит угроз для своей территории и населения со стороны России.

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