Песков: прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все.

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне», — сказал Песков.

Между тем он также заявил, что Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-либо сторона попытается влезть в специальную военную операцию на Украине.

11 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоана также сообщил, что альянс не видит угроз для своей территории и населения со стороны России.