Кремль: Россия готова дать ответ на попытки каких-либо сторон влезть в СВО на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-либо сторона попытается влезть в специальную военную операцию (СВО) на Украине.
Кремль: Россия готова дать ответ на попытки каких-либо сторон влезть в СВО на Украине
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент начиная с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооружённые силы России», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить