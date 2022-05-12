Кремль: Россия готова дать ответ на попытки каких-либо сторон влезть в СВО на Украине
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент начиная с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооружённые силы России», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.