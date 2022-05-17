Песков: само существование России является раздражителем для стран Запада

Иногда кажется, что само существование России является раздражителем для стран Запада, которые готовы пойти на всё, чтобы не дать ей развиваться. С таким заявлением выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на всё, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что вина за глобальные последствия санкций против России лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.

Он также назвал безуспешными попытки Запада расколоть российское общество.