Песков: само существование России является раздражителем для стран Запада
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на всё, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что вина за глобальные последствия санкций против России лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.
Он также назвал безуспешными попытки Запада расколоть российское общество.