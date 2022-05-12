Путин: Запад готов пожертвовать остальным миром ради своего глобального доминирования
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Его слова приводит РИА Новости.
Путин отметил, что при продолжении санкционной политики в отношении России труднообратимые последствия могут возникнуть и для ЕС.
«Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — сказал президент.
Ранее Путин сообщил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.