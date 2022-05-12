Путин: Запад готов пожертвовать остальным миром ради своего глобального доминирования

На совещании по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин заявил о том, что вина за глобальные последствия санкций против России лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром.

Его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что при продолжении санкционной политики в отношении России труднообратимые последствия могут возникнуть и для ЕС.

«Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.