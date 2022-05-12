Путин: в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
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Его слова приводит ТАСС.
«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», — сказал Путин.
При этом президент отметил, что ряд тенденций в российской экономике требует особого внимания. Например, отстающий внутренний спрос, а также то, что объём денежных средств на счетах предприятий и граждан от прошлогодних значений продолжает сокращаться.
Ранее Путин заявил о возможности рекорда по сбору зерновых за всю историю России в нынешнем году.