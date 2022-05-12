Путин: в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

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На совещании по экономическим вопросам российский лидер Владимир Путин заявил, что рубль в текущем году показывает лучшую динамику среди всех валют мира.
Путин: в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Его слова приводит ТАСС. 

«На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что ряд тенденций в российской экономике требует особого внимания. Например, отстающий внутренний спрос, а также то, что объём денежных средств на счетах предприятий и граждан от прошлогодних значений продолжает сокращаться.

Ранее Путин заявил о возможности рекорда по сбору зерновых за всю историю России в нынешнем году.

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