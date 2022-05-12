Путин заявил о возможности рекорда по сбору зерновых за всю историю России в нынешнем году

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Президент России Владимир Путин заявил, что сбор зерновых в текущем году может оказаться рекордным за всю историю России.
Путин заявил о возможности рекорда по сбору зерновых за всю историю России в нынешнем году
  • РИА Новости

По предварительным оценкам специалистов, как отметил российский лидер, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

«Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнёров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине. 

6 мая Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

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