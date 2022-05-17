В Мали заявили о предотвращённой попытке госпереворота

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Военные попытались совершить государственный переворот в Мали 12 мая, заявило министерство территориального управления и децентрализации страны.

«Группа малийских антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров совершили попытку госпереворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что группу военных поддерживало «западное государство».

Согласно данным министерства, попытка переворота была пресечена.

1 февраля СМИ сообщили, что в столице африканской страны Гвинея-Бисау около правительственного здания была слышна стрельба. Из автомата стреляли во время заседания Совета министров под председательством президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Экономическое сообщество стран Западной Африки выступило с осуждением стрельбы. Организация назвала произошедшее «попыткой государственного переворота».

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