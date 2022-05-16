TRT: Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме

Власти Финляндии и Швеции отказываются удовлетворить запрос Турции на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к терроризму в стране, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

По сообщению канала, речь идёт о 33 членах Рабочей партии Курдистана и организации FETO, которые признаны Анкарой террористическими.

«Швеция и Финляндия, которые хотят стать членами НАТО, не выдают Турции террористов из террористической организации FETO и РПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии и 21 человека из Швеции. При этом 33 запроса были сделаны «в соответствии с судебными решениями и доказательствами».

Ранее в Анкаре выразили надежду на то, что Финляндия и Швеция покончат с существованием на своей территории Рабочей партии Курдистана.

Как отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, из-за этого турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары.