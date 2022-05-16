TRT: Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме

Короткая ссылка
Власти Финляндии и Швеции отказываются удовлетворить запрос Турции на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к терроризму в стране, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
TRT: Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По сообщению канала, речь идёт о 33 членах Рабочей партии Курдистана и организации FETO, которые признаны Анкарой террористическими.

«Швеция и Финляндия, которые хотят стать членами НАТО, не выдают Турции террористов из террористической организации FETO и РПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии и 21 человека из Швеции. При этом 33 запроса были сделаны «в соответствии с судебными решениями и доказательствами».

Ранее в Анкаре выразили надежду на то, что Финляндия и Швеция покончат с существованием на своей территории Рабочей партии Курдистана.

Как отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, из-за этого турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить