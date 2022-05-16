МИД Китая призвал страны G7 прекратить клеветать на Пекин

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга призвал страны G7 прекратить клеветать на Пекин и вмешиваться в его внутренние дела.
МИД Китая призвал страны G7 прекратить клеветать на Пекин
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Его заявление приводит РИА Новости

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай — это всё абсурдная риторика, не стоящая хлопот», — сказал Лицзянь.

Он добавил, что китайские власти призывают страны G7 уважать суверенитет Китая, а также прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР. 

Также Лицзянь заявил, что в Пекине считают неуместным призыв G7 к КНР «не подрывать санкции против России». 

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что страны G7, призывая Китай не помогать России в обходе западных санкций и не оказывать ей помощь, таким образом продолжают прямое вмешательство в дела КНР.

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