МИД Китая призвал страны G7 прекратить клеветать на Пекин

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга призвал страны G7 прекратить клеветать на Пекин и вмешиваться в его внутренние дела.

Его заявление приводит РИА Новости.

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай — это всё абсурдная риторика, не стоящая хлопот», — сказал Лицзянь.

Он добавил, что китайские власти призывают страны G7 уважать суверенитет Китая, а также прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР.

Также Лицзянь заявил, что в Пекине считают неуместным призыв G7 к КНР «не подрывать санкции против России».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что страны G7, призывая Китай не помогать России в обходе западных санкций и не оказывать ей помощь, таким образом продолжают прямое вмешательство в дела КНР.