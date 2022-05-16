Рябков: ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится с расширением НАТО

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Ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции, заявил журналистам российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков: ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится с расширением НАТО
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, также как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряжённости возрастёт, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков назвал решение о расширении альянса очередной тяжёлой ошибкой с «далеко идущими последствиями».

«Ну что делать. Таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», — подытожил он.

Рябков также подчеркнул, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии безопасность этих стран не укрепится.

15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

В тот же день правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

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