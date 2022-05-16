Рябков: безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии безопасность этих стран не укрепится.

Его слова приводит РИА Новости.

«То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения (вступить в НАТО. — RT) не укрепится, для нас совершенно очевидно» — сказал Рябков.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что стремление правящей партии страны сделать её частью НАТО не направлено против России.

15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.