Рябков: безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится
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Его слова приводит РИА Новости.
«То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения (вступить в НАТО. — RT) не укрепится, для нас совершенно очевидно» — сказал Рябков.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что стремление правящей партии страны сделать её частью НАТО не направлено против России.
15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.