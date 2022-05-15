Премьер-министр Швеции заявила, что стремление страны в НАТО не направлено против России

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что стремление правящей партии страны сделать её частью НАТО не направлено против России.
Премьер-министр Швеции заявила, что стремление страны в НАТО не направлено против России
  • AFP
  • © Fredrik PERSSON / TT NEWS AGENCY

Об этом она сказала на пресс-конференции.

«Мы считаем, что это хорошо для Швеции, это не направлено против России», — цитирует Андерссон ТАСС.

Ранее правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

До этого о соответствующем решении сообщили власти Финляндии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

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