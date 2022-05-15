Премьер-министр Швеции заявила, что стремление страны в НАТО не направлено против России
- AFP
- © Fredrik PERSSON / TT NEWS AGENCY
Об этом она сказала на пресс-конференции.
«Мы считаем, что это хорошо для Швеции, это не направлено против России», — цитирует Андерссон ТАСС.
Ранее правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.
До этого о соответствующем решении сообщили власти Финляндии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.