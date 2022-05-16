Сенатор Бондарев заявил о возможном увеличении российских войск на границе с Финляндией

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил увеличение российского военного контингента на границе при вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

«В случае если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе», — написал он в Telegram.

Бондарев отметил, что безопасности России ничего не угрожает.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.