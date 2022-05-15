Столтенберг сообщил о намерении НАТО нарастить военное присутствие в Балтийском регионе

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Страны НАТО планируют усилить военное присутствие в Балтийском регионе для обеспечения безопасности Швеции и Финляндии до момента их вступления в альянс.
Столтенберг сообщил о намерении НАТО нарастить военное присутствие в Балтийском регионе
  • AP
  • © picture alliance

«Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путём усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией», — цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга ТАСС.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала альянс ускорить интеграцию Финляндии в его состав.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.

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