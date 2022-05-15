Байден после стрельбы в Нью-Йорке назвал ненависть «пятном на душе Америки»

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Жители США должны искоренить ненависть, которая лежит «пятном на душе Америки», заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Байден после стрельбы в Нью-Йорке назвал ненависть «пятном на душе Америки»
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остаётся пятном на душе Америки», — сказал он в контексте недавней стрельбы в супермаркете в Нью-Йорке.

В американском городе Буффало в штате Нью-Йорк ранее произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.

Число погибших увеличилось до десяти.

Власти также не исключили наличие мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.

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