Байден после стрельбы в Нью-Йорке назвал ненависть «пятном на душе Америки»

Жители США должны искоренить ненависть, которая лежит «пятном на душе Америки», заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остаётся пятном на душе Америки», — сказал он в контексте недавней стрельбы в супермаркете в Нью-Йорке.

В американском городе Буффало в штате Нью-Йорк ранее произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.

Число погибших увеличилось до десяти.

Власти также не исключили наличие мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.