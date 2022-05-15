Байден после стрельбы в Нью-Йорке назвал ненависть «пятном на душе Америки»
- AP
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остаётся пятном на душе Америки», — сказал он в контексте недавней стрельбы в супермаркете в Нью-Йорке.
В американском городе Буффало в штате Нью-Йорк ранее произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.
Число погибших увеличилось до десяти.
Власти также не исключили наличие мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.