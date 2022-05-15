AP: число погибших при стрельбе в американском Буффало достигло десяти
Число погибших при стрельбе в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк увеличилось до десяти.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Отмечается, что злоумышленника задержали.
Ранее телекомпания NBC сообщила, что жертвами стрельбы в супермаркете в Буффало стали восемь человек.
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