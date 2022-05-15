AP: число погибших при стрельбе в американском Буффало достигло десяти

Число погибших при стрельбе в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк увеличилось до десяти.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что злоумышленника задержали.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что жертвами стрельбы в супермаркете в Буффало стали восемь человек.