NBC: при стрельбе в супермаркете в американском Буффало погибли восемь человек

В американском городе Буффало в штате Нью-Йорк произошла стрельба, злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям, сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В результате инцидента убиты восемь человек, среди них и сам подозреваемый, сообщает телеканал.

По имеющимся данным, преступник вошёл в магазин Tops Friendly Markets на Джефферсон-авеню примерно в 14:30 по местному времени, после чего открыл стрельбу по посетителям.

При этом телеканал CNN сообщает, что подозреваемый был задержан.