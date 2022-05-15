Власти не исключили мотива расовой ненависти при стрельбе в американском Буффало
«У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Буффало в штате Нью-Йорк увеличилось до десяти.
В американском городе Буффало в штате Нью-Йорк произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.