Устроившему стрельбу в американском городе Буффало мужчине грозит пожизненное заключение
«Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечёт за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Буффало в штате Нью-Йорк увеличилось до десяти.
Власти также не исключили мотива расовой ненависти при стрельбе в американском Буффало.