Устроившему стрельбу в американском городе Буффало мужчине грозит пожизненное заключение

Статья, по которой предъявлено обвинение открывшему стрельбу в американском городе Буффало в штате Нью-Йорк мужчине, предусматривает пожизненное заключение. Об этом заявил окружной прокурор Джон Флинн.

«Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечёт за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в Буффало в штате Нью-Йорк увеличилось до десяти.

Власти также не исключили мотива расовой ненависти при стрельбе в американском Буффало.