Пушков назвал санкционную войну Запада причиной глобальной экономической дестабилизации

Санкционная война стран Запада против России уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов», — написал он в Telegram.

Пушков добавил, что к кризису привела глобализация, которую западные страны активно продвигали «через вестернизацию и американизацию».

Сенатор подчеркнул, что Запад не заметил, как стал сам сильно зависеть от этого процесса.

«В упоении борьбы с Россией западный альянс до сих пор не осознал, что экономическая глобализация — феномен объективный», — отметил Пушков.

По его словам, глобализация имеет и сторону, которую не контролируют США и страны «Большой семёрки».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.