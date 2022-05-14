Глава МИД ФРГ: страны G7 не признают изменения границ на Украине

Главы МИД стран G7 никогда не признают изменения границ на Украине, заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

«Мы никогда не признаем изменения границ, которые Россия хочет осуществить силой», — цитирует её ТАСС.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских ВС вышли на административную границу ЛНР.

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.