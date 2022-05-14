Глава МИД ФРГ: страны G7 не признают изменения границ на Украине

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Главы МИД стран G7 никогда не признают изменения границ на Украине, заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ: страны G7 не признают изменения границ на Украине
  • AP

«Мы никогда не признаем изменения границ, которые Россия хочет осуществить силой», — цитирует её ТАСС.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских ВС вышли на административную границу ЛНР.

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.

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