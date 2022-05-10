Минобороны России: Народная милиция ЛНР вышла на административную границу республики

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских ВС вышли на административную границу ЛНР.
Минобороны России: Народная милиция ЛНР вышла на административную границу республики
  • РИА Новости

Отмечается, что была завершена зачистка от националистов населённого пункта Попасная, «глубоко эшелонированная оборона противника» была прорвана.

«В результате наступления уничтожены до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские ВС с начала специальной военной операции на Украине уничтожили свыше 150 украинских военных самолётов.

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