Минобороны России: Народная милиция ЛНР вышла на административную границу республики
- РИА Новости
Отмечается, что была завершена зачистка от националистов населённого пункта Попасная, «глубоко эшелонированная оборона противника» была прорвана.
«В результате наступления уничтожены до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские ВС с начала специальной военной операции на Украине уничтожили свыше 150 украинских военных самолётов.