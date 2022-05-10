Минобороны России: Народная милиция ЛНР вышла на административную границу республики

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских ВС вышли на административную границу ЛНР.

Отмечается, что была завершена зачистка от националистов населённого пункта Попасная, «глубоко эшелонированная оборона противника» была прорвана.

«В результате наступления уничтожены до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские ВС с начала специальной военной операции на Украине уничтожили свыше 150 украинских военных самолётов.