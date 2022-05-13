Полянский: ситуация с безопасностью изменится при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит всю ситуацию с безопасностью в регионе.
Полянский: ситуация с безопасностью изменится при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
  • AP

«НАТО является недружественным для России альянсом. Мягко говоря, если они (Швеция и Финляндия. — RT) станут частью недружественного союза, то это изменит всю ситуацию», — приводит ТАСС его слова.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

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