Слуцкий: заявления Моравецкого о русском мире выглядят как подобие риторики Третьего рейха

Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что русский мир — это «раковая опухоль», которую нужно «искоренить», выглядят как подобие риторики Третьего рейха, заявил глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий.

«Заявления Моравецкого выглядят как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала», — написал депутат в Telegram.

Слуцкий добавил, что «русскому миру действительно объявлена гибридная война», жертвами которой в том числе стали «европейские ценности, которыми так дорожили Брюссель и Страсбург».

«Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева — это проявления бессильной злобы. Борясь такими темпами с несуществующей «раковой опухолью русского мира», Европа рискует сама пасть от «саркомы нацизма». История, уверен, вновь всё расставит на свои места», — сказал он.

Ранее Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.

В Кремле назвали это заявление «квинтэссенцией той ненависти к русским», которая, «как метастазы, поразила всю польскую политику».

В конце марта польский министр признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.