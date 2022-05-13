Слуцкий: заявления Моравецкого о русском мире выглядят как подобие риторики Третьего рейха
- AP
«Заявления Моравецкого выглядят как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала», — написал депутат в Telegram.
Слуцкий добавил, что «русскому миру действительно объявлена гибридная война», жертвами которой в том числе стали «европейские ценности, которыми так дорожили Брюссель и Страсбург».
«Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева — это проявления бессильной злобы. Борясь такими темпами с несуществующей «раковой опухолью русского мира», Европа рискует сама пасть от «саркомы нацизма». История, уверен, вновь всё расставит на свои места», — сказал он.
Ранее Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.
В Кремле назвали это заявление «квинтэссенцией той ненависти к русским», которая, «как метастазы, поразила всю польскую политику».
В конце марта польский министр признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.