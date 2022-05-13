Слуцкий: заявления Моравецкого о русском мире выглядят как подобие риторики Третьего рейха

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Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что русский мир — это «раковая опухоль», которую нужно «искоренить», выглядят как подобие риторики Третьего рейха, заявил глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий.
Слуцкий: заявления Моравецкого о русском мире выглядят как подобие риторики Третьего рейха
  • AP

«Заявления Моравецкого выглядят как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала», — написал депутат в Telegram.

Слуцкий добавил, что «русскому миру действительно объявлена гибридная война», жертвами которой в том числе стали «европейские ценности, которыми так дорожили Брюссель и Страсбург».

«Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева — это проявления бессильной злобы. Борясь такими темпами с несуществующей «раковой опухолью русского мира», Европа рискует сама пасть от «саркомы нацизма». История, уверен, вновь всё расставит на свои места», — сказал он.

Ранее Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.

В Кремле назвали это заявление «квинтэссенцией той ненависти к русским», которая, «как метастазы, поразила всю польскую политику».

В конце марта польский министр признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

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