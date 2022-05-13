Премьер Польши заявил о намерении искоренить идеологию «Русского мира»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию «Русского мира».

«Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — написал Моравецкий в своей колонке для The Telegraph.

Он назвал идеологию «Русского мира» «раковой опухолью», которая представляет угрозу для всей Европы.

9 мая на посла России напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после этого заявил, что ему «понятны эмоции» людей, которые напали на дипломата.

Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.