Экономист Беляев оценил призыв сенаторов США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал предложение группы сенаторов США пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой. По их словам, этот шаг поможет «призвать Москву к ответу за попытки обойти международные нормы».

«Как всегда, американцы, когда они пытаются усилить санкции, начинают придумывать самые разные поводы, ходы. Но все они являются нелегитимными и надуманными», — сообщил Беляев.

Решение о пересмотре статуса России как государства с рыночной экономикой не будет принято во внимание, поскольку США действуют вопреки международным нормам, считает эксперт.

По его мнению, в случае изменения статуса России могут измениться подходы со стороны финансовых организаций и ВТО.

«Раньше, может быть, можно было принимать это в расчёт. А теперь, когда эта система если не полностью разрушена, то сильнейшим образом дискредитировала себя, практически не работает, то этот период мы, в общем-то, можем пережить и пережить совершенно спокойно», — пояснил специалист.

Ранее в США предложили пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой.