Экономист Беляев оценил призыв сенаторов США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой
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«Как всегда, американцы, когда они пытаются усилить санкции, начинают придумывать самые разные поводы, ходы. Но все они являются нелегитимными и надуманными», — сообщил Беляев.
Решение о пересмотре статуса России как государства с рыночной экономикой не будет принято во внимание, поскольку США действуют вопреки международным нормам, считает эксперт.
По его мнению, в случае изменения статуса России могут измениться подходы со стороны финансовых организаций и ВТО.
«Раньше, может быть, можно было принимать это в расчёт. А теперь, когда эта система если не полностью разрушена, то сильнейшим образом дискредитировала себя, практически не работает, то этот период мы, в общем-то, можем пережить и пережить совершенно спокойно», — пояснил специалист.
Ранее в США предложили пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой.