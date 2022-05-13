«Не можем спасать Украину, обрекая экономику США»: сенатор заблокировал выделение Киеву помощи на сумму почти $40 млрд

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол проголосовал против выделения Украине дополнительной помощи на рекордные $40 млрд. По его словам, Соединённые Штаты Америки в настоящий момент сами находятся в сложной экономической ситуации. Кроме того, политик указал, что в законопроекте не предполагается никакой «финансовой ответственности».

Gettyimages.ru

© Bill Clark