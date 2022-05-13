«Не можем спасать Украину, обрекая экономику США»: сенатор заблокировал выделение Киеву помощи на сумму почти $40 млрд
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- © Bill Clark
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13 мая 2022
Основные события спецоперации за 12 мая.
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Группа американских сенаторов обратилась к министру торговли США Джине Раймондо с предложением пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой. По их словам, этот шаг поможет «призвать Москву к ответу за попытки обойти международные нормы».Также на russian.rt.com В США призвали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном затронул тему последствий ситуации на Украине.
Лидеры стран обсудили в том числе глобальные последствия ситуации на Украине. Также они договорились о дальнейшем сотрудничестве по двусторонним и многосторонним каналам.
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News выразил надежду, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине.
«Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что Россия размещает ядерные установки только на своей территории, в отличие от США.
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму — почти $40 млрд.
«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США», — заявил Пол.
Он также отметил, что в законопроекте не предполагается никакой «финансовой ответственности».
По его словам, США в нынешних условиях не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
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Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.