США рассчитывают на долгосрочный эффект санкций против российского населения

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила о надежде американской стороны на то, что российское население прочувствует на себе долгосрочный эффект санкций.

Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.

«Думаю, в долгосрочной перспективе мы увидим эффект санкций и экспортных ограничений на население в России, но я думаю, что это не будет краткосрочным эффектом, поскольку влияние санкций будет накапливаться со временем, и граждане России почувствуют это», — цитирует её РИА Новости.

Он отметила, что эффект санкций будет увеличиваться и россияне «будут чувствовать их влияние больше, чем сейчас».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.