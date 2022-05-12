США рассчитывают на долгосрочный эффект санкций против российского населения

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила о надежде американской стороны на то, что российское население прочувствует на себе долгосрочный эффект санкций.
США рассчитывают на долгосрочный эффект санкций против российского населения
  • globallookpress.com
  • © Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency

Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.

«Думаю, в долгосрочной перспективе мы увидим эффект санкций и экспортных ограничений на население в России, но я думаю, что это не будет краткосрочным эффектом, поскольку влияние санкций будет накапливаться со временем, и граждане России почувствуют это», — цитирует её РИА Новости.

Он отметила, что эффект санкций будет увеличиваться и россияне «будут чувствовать их влияние больше, чем сейчас».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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