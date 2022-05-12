США рассчитывают на долгосрочный эффект санкций против российского населения
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Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.
«Думаю, в долгосрочной перспективе мы увидим эффект санкций и экспортных ограничений на население в России, но я думаю, что это не будет краткосрочным эффектом, поскольку влияние санкций будет накапливаться со временем, и граждане России почувствуют это», — цитирует её РИА Новости.
Он отметила, что эффект санкций будет увеличиваться и россияне «будут чувствовать их влияние больше, чем сейчас».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.