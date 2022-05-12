Путин предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада для Европейского союза и беднейших стран.
Путин предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада
  • kremlin.ru

По его словам, в силу объективных законов экономики продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям для ЕС, а также для беднейших стран мира, уже сталкивавшихся с рисками голода.

Также Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.

По его словам, санкции бьют в большей степени по экономикам западных стран и их национальным интересам, а также по благополучию их граждан. 

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес отмечал, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.

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