Путин предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предупредил о труднообратимых последствиях санкций Запада для Европейского союза и беднейших стран.

По его словам, в силу объективных законов экономики продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям для ЕС, а также для беднейших стран мира, уже сталкивавшихся с рисками голода.

Также Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.

По его словам, санкции бьют в большей степени по экономикам западных стран и их национальным интересам, а также по благополучию их граждан.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес отмечал, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.