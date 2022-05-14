США намерены выделить до $200 тысяч на «укрепление связей» с ЕС

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Виктория Пенькова
Соединённые Штаты готовы выделить до $200 тыс. на программу, направленную на «укрепление связей» с Евросоюзом. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США намерены выделить до $200 тысяч на «укрепление связей» с ЕС
  • AFP
  • © JOHN THYS

«Управление по связям с общественностью представительства США при ЕС принимает предложения, направленные на укрепление связей между Соединёнными Штатами и Евросоюзом через создание программ, которые подчёркивают общие ценности и содействуют расширению трансатлантического сотрудничества», — уточняется в документе.

Будущие проекты должны включать в себя «элемент американской культуры» или предполагать сотрудничество с американскими экспертами «для содействия лучшему пониманию политики США», подчёркивается в тексте. 

Так, получатели финансирования в ходе работы должны будут помочь американскому представительству при ЕС донести до аудитории информацию о выгоде сотрудничества Вашингтона и Брюсселя в сфере безопасности, экономики и внешней политики, а также в вопросах борьбы с разного рода «злонамеренным влиянием» из-за рубежа.

По предварительным данным, общий бюджет, который США готовы выделить на реализацию инициативы, составит $200 тыс. Размер одного гранта при этом может колебаться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут в том числе некоммерческие и неправительственные организации, а также исследовательские центры.

В марте сообщалось, что отделы публичной дипломатии миссии США в Китае объявили конкурс заявок на проведение программ по «укреплению связей» между китайским и американским народами.

Одна из целей инициативы — повысить понимание гражданами КНР американских принципов ведения внешней политики. 

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