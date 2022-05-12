В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится в заявлении.

По данным южнокорейского ведомства, это уже 16-й запуск ракеты со стороны КНДР в текущем году.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости.

До этого министр обороны Японии Нобуо Киси заявлял, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.