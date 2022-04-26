В Пхеньяне заявили, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
«Мы будем принимать меры для ещё большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам лидера КНДР, в стране будут готовиться к возможности в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия. Вместе с этим он отметил, что, хотя основная функция заключается в предотвращении войны, его предназначение не может ограничиваться только этим.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее высказался о способности КНДР поражать ядерным оружием цели в Соединённых Штатах.