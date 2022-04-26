В Пхеньяне заявили, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Мы будем принимать меры для ещё большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам лидера КНДР, в стране будут готовиться к возможности в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия. Вместе с этим он отметил, что, хотя основная функция заключается в предотвращении войны, его предназначение не может ограничиваться только этим.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее высказался о способности КНДР поражать ядерным оружием цели в Соединённых Штатах.