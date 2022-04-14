В Белом доме высказались по поводу способности КНДР поражать ядерным оружием цели в США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о способности КНДР поражать ядерным оружием цели в Соединённых Штатах.

«Вопрос о том, могут ли они произвести ядерную боеголовку для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), запустить её и действительно поразить цель в континентальной части США, как они того хотят, — это нечто пока ещё не доказанное», — цитирует его ТАСС.

Об этом Салливан сказал, отвечая на соответствующий вопрос в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона.

Ранее замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию.