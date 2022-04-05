Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ЯО при военной конфронтации

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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию.

«Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — приводит РИА Новости слова Ким Ё Чжон со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По её словам, говорить о превентивном ударе по КНДР со стороны министра обороны Южной Кореи было «очень большой ошибкой».

Ранее власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

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