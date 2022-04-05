Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ЯО при военной конфронтации
«Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — приводит РИА Новости слова Ким Ё Чжон со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По её словам, говорить о превентивном ударе по КНДР со стороны министра обороны Южной Кореи было «очень большой ошибкой».
Ранее власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».