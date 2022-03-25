В КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что приказ о запуске ракеты отдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он также заявил, что в ходе испытаний ракета пролетела 1090 км, максимальная высота полёта составила 6248 км.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что ракета, которая была запущена, предположительно, КНДР, находилась в полёте почти 70 минут и пролетела около 1,1 тыс. км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие следят за ситуацией с ракетными пусками со стороны Северной Кореи.