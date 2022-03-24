В Кремле прокомментировали ситуацию с ракетным пуском КНДР

Российские военнослужащие следят за ситуацией с ракетными пусками со стороны Северной Кореи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски... Очень важно, чтобы этот регион не превращался в ещё один регион, где растёт напряжённость», — сказал он.

Песков отметил, что важно избегать любых действий, которые могут привести к напряжённости.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что ракета, которая была запущена, предположительно, КНДР, находилась в полёте почти 70 минут и пролетела около 1,1 тыс. км.

Вооружённые силы Республики Корея запустили ряд ракет в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР.