В Кремле прокомментировали ситуацию с ракетным пуском КНДР
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«Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски... Очень важно, чтобы этот регион не превращался в ещё один регион, где растёт напряжённость», — сказал он.
Песков отметил, что важно избегать любых действий, которые могут привести к напряжённости.
Ранее в Минобороны Японии заявили, что ракета, которая была запущена, предположительно, КНДР, находилась в полёте почти 70 минут и пролетела около 1,1 тыс. км.
Вооружённые силы Республики Корея запустили ряд ракет в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР.